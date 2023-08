POL-GT: Fußgänger bei Unfall mit Schulbus verletzt - Polizei sucht Kontakt zu Eltern und Kindern

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Am frühen Dienstagmorgen (15.08., 01.40 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter versucht in eine Spielhalle an der Berliner Straße einzubrechen. Der Täter schlug eine Scheibe ein, gelangte aber nicht in die Innenräume. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat Personen im Umfeld beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer ...

