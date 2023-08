Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist in Rheda-Wiedenbrück am Stadtholz

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Montagnachmittag (14.08., 16.20 Uhr) wurde die Polizei über einen Exhibitionisten informiert, welcher sich in einem Waldstück am Burgweg in schamverletzender Weise gegenüber einer Joggerin zeigte. Der Unbekannte war mit einem Damenfahrrad unterwegs.

Er war ca. 185cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlank und hatte dunkle Haare und einen Dreitagebart.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben dazu machen? Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Diese nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

