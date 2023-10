POL-COE: Coesfeld, Walkenbrückenstraße/ Roter Ford Kuga beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag (07.10.23) in ein Davensberger Vereinsheim am Rinkeroder Weg eingebrochen. Zwischen 16.30 Uhr am Freitag (06.10.23) und 9.30 Uhr am Samstag (07.10.23) warfen die Täter eine Glastür ein. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen bisher nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. ...

mehr