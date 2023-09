Polizei Mettmann

POL-ME: Schlag gegen den Drogenhandel: Polizei stellt mehr als acht Kilogramm Cannabis sicher - Tatverdächtiger in Haft - Velbert - 2309021

Mettmann (ots)

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen ist der Polizei in Velbert am Montag (4. September 2023) ein Schlag gegen den örtlichen Drogenhandel gelungen: In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus stellten die Beamten mehr als acht Kilogramm Cannabis sicher. Der mutmaßliche Dealer wurde festgenommen.

Folgendes war geschehen:

Am späten Montagnachmittag erhielt die Polizei den Hinweis, dass es aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Birth nach Cannabis rieche. Als die Polizisten dem Hinweis nachgingen, stellte sich vor Ort heraus, dass der intensive Geruch seinen Ursprung in der Wohnung eines 25-jährigen Velberters haben musste, woraufhin über die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung eben jener Wohnung angeordnet wurde.

Die anschließende Durchsuchung erwies sich dann als echter "Volltreffer": So stellten die Beamten in der Wohnung des 25-Jährigen nicht nur mehr als acht Kilogramm Cannabis sicher, sondern auch einen verbotenen Schlagring und mehrere Handys. Zudem trafen die Polizeibeamten auch auf den mutmaßlichen Dealer.

Der junge Mann wurde festgenommen und dann am Dienstag (5. September 2023) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Velberter, welcher sodann vollstreckt wurde, sodass sich der 25-Jährige nun in der Justizvollzugsanstalt befindet. Gegen ihn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem Hinweisgeber, durch dessen Angaben die Festnahme sowie der Schlag gegen den Drogenhandel möglich wurde.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell