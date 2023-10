Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Straße/Polizei sucht Zeugen nach Taschendiebstahl

Coesfeld (ots)

Hinweise zu zwei jungen Frauen sucht die Polizei in Coesfeld nach einem Taschendiebstahl, der sich am Montag (9.10.) in einem Drogeriemarkt auf der Letter Straße in der Coesfelder Innenstadt ereignete. Eine Seniorin befand sich gegen 11.45 Uhr im Drogeriemarkt am Fotoservice. Ihren Rollator hatte sie hinter sich abgestellt. Als sie an der Kasse zahlen wollte, stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse aus dem Rollator fest. Auf einer Videoaufzeichnung konnten zwei Frauen festgestellt werden, die möglicherweise mit dem Diebstahl in Verbindung stehen. Bereits in der vergangenen Woche waren die beiden Frauen nach einem Taschendiebstahl im Markt aufgefallen. Personenbeschreibung: 1. ca. 18-25 Jahre alt, ca. 160-170 cm groß, schwarze Haare (zum Zopf gebunden), schlanke Statur, graue Jacke, blaue Jeans, graue Sneaker, schwarzer Rucksack 2. ca. 18-25 Jahre alt, ca. 160-170 cm groß, schwarze lange offene Haare, schlanke Statur, braune Jacke, schwarze Hose, weiße Sneaker mit schwarzen Schnürsenkeln.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

