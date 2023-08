Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am 16.08.2023 kam es in Stadthagen in der Leinenweberstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Stadthäger hatte seinen Pkw BMW ordnungsgemäß in Höhe der Hausnummer 17 geparkt. In der Zeit zwischen 15.00 bis 18.00 Uhr wurde der Pkw durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung zu setzten.

