POL-STH: Erpressungen auf sexueller Grundlage

Nienstädt/Stadthagen (ots)

(bae)Auf der Wache des PK Stadthagen wurden am Wochenende zwei Sachverhalte angezeigt. Am 18.08.2023 wurde durch einen 69-jährigen Nienstädter angezeigt, dass er mittels einer E-Mail aufgefordert wurde 700 Euro in Bitcoin an eine BTC Brieftasche zu überweisen, sonst würde man die pornografischen Websites veröffentlichen, die er sich angesehen haben solle und auch die Mitschnitte seiner Gerätekameras. Er habe 48 Stunden Zeit. Es wurden durch ihn keine Zahlungen getätigt, vielmehr wurde durch ihn seine Bank informiert und seine Konten sperren lassen. Am Sonntagmorgen, 20.08.2023 erschien ein 19-jähriger Stadthäger bei der Polizei und zeigt folgenden Sachverhalt an. Er habe im Laufe der Nacht, gegen 04:00 Uhr über eine Dating App eine Frau kennengelernt. Diese habe ihn dazu gebracht ihr auf einer weiteren Internet Plattform ein Video von seinem unbekleideten Unterleib zu senden. Nun verlange sie von ihm 800 Euro, sonst würde sie das Video veröffentlichen. Auch er habe noch keine Zahlung geleistet. In diesem Zusammenhang der Hinweis von Seiten der Polizei. Zahlen sie bei derartigen Erpressungsversuche nicht. Sollten sie Zahlungen tätigen, wird es vermutlich zu weiteren Geldforderungen kommen. Meistens werden trotz geleisteter Zahlungen die Videoaufnahmen veröffentlicht. Versenden sie keine Videos, Bilder oder dergleichen an ihnen unbekannte Personen. Kleben sie ihre integrierten Kameras an Laptop oder anderen Geräten ab.

