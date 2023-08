Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Körperverletzung

Lüdersfeld (ots)

(bae)Am Freitag, 18.08.2023 sind in Lüdersfeld Streitigkeiten eskaliert. Als eine 60-jährige Lüdersfelderin gegen 13:05 Uhr mit ihrem Pkw eine Straße in Lüdersfeld befahren wollte, musste sie feststellen, dass durch einen Anwohner die Straße blockiert war. Dieser hatte seinen PKW so auf der Straße abgestellt, dass ein Durchkommen nicht möglich war. Die Lüdersfelderin hat daraufhin an der Haustür des Halters geklingelt, und als dieser öffnete soll sie ihn sofort unflätig beschimpft haben. Nachdem der 59-Jährige verstanden hatte, dass es um seinen Pkw ging, wollte er diesen umparken. Dabei wurde er von der Lüdersfelderin weiter beschimpft und dann auch noch getreten. Besonders schmerzhaft war der Tritt, da sie in seine Genitalien getreten hatte. Daraufhin flüchtete er in sein Haus und informierte die Polizei. Vor Ort konnten nicht nur die Personalien der Lüdersfelderin ermittelt werden, es fanden sich auch noch zwei Zeugen, die den Sachverhalt bestätigen konnten. Von Seiten der Polizei wurde dann ein Gespräch mit der Lüdersfelderin geführt. Hier zeigte sie sich sehr uneinsichtig. Ihr wurde mitgeteilt, dass gegen sie ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung eingeleitet wird. Und der Auslöser des Ganzen? Der Anwohner hatte seinen Pkw nicht mit Absicht verkehrsbehindernd abgestellt. Vielmehr hatte er ein dringendes menschliches Bedürfnis verspürt und deshalb sein Fahrzeug direkt vor seinem Haus abgestellt. Es sei "sehr Eilig" gewesen.

