POL-PDLU: Tatverdächtige nach Einbruch-Serie in Untersuchungshaft

Schifferstadt (ots) - Zu einem handfesten Streit unter Kindern kam es am Sonntagnachmittag in einem Schnellrestaurant Am Katzenbaumerschlag in Schifferstadt. Aus bisher ungeklärten Gründen schlug ein 10-jähriger mehrfach auf einen 13-jährigen Jungen ein und biss diesen sogar in den Unterarm. Glücklicherweise erlitt der 13-jährige hierdurch keine Verletzungen. Da der 10-jährige alleine in dem Restaurant war, wurde ...

