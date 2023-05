Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch

Schifferstadt (ots)

Unbekannte Täter hielten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag auf einem Grundstück in der Altenhofstraße auf. Kurz vor Mitternacht hatte die 31-jährige Wohnungsinhaberin Geräusche auf der Terrasse gehört. Als sie etwa eine halbe Stunde später nachschaute stellte sie fest, dass die Fliegentür der Terrassentür aufgeschnitten war und Hebelmarken an der Tür erkennbar waren. Weiterhin lag eine Spachtel auf dem Boden der Terrasse, die die Täter vermutlich dort hatten liegen lassen. In das Haus gelangten die Täter nicht, es entstand lediglich Sachschaden im unteren zweistelligen Bereich. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

