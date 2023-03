Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Tödlicher Unfall bei Müllabholung

Beverungen (ots)

Ein 49-jähriger Mitarbeiter eines Beverunger Entsorgungsunternehmens erlag noch vor Ort an seinen Verletzungen, nachdem er zwischen einem Entsorgungsfahrzeug und einem Baum eingeklemmt wurde.

Der Unfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen, 03.03.2023, gegen 06:10 Uhr in der Johannes-Diedrich-Straße in Beverungen. Nach ersten Ermittlungen fuhr der 51-jährige Fahrer rückwärts mit dem Entsorgungsfahrzeug gegen einen dort stehenden Baum, so dass dieser vor Ort umknickte. Sein Arbeitskollege befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem rückwärtigen Trittbrett des Lastwagens und geriet so zwischen Fahrzeugaufbau und Baum. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und den kurze Zeit später eintreffenden Notarzt mit Rettungswagenbesatzung verstarb der Entsorgungsarbeiter noch vor Ort.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Lastwagen sichergestellt und durch ein lokales Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert. Zur genauen Ermittlung des Unfallhergangs wurden das Unfallaufnahme-Team der Kreispolizeibehörde Paderborn, das Amt für Arbeitsschutz sowie eine Fahrzeugsachverständige angefordert. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell