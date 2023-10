Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.10.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Polizei sucht Unfallbeteiligten

Nach einem Unfall am späten Freitagabend in Heilbronn sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten. Gegen 23:20 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Audi die Neckartalstraße in Fahrtrichtung Bad Wimpfen, als ihm auf Höhe Bad Wimpfener Straße 125 ein Wildtier vor das Auto lief. Der junge Mann versuchte dem Tier auszuweichen und lenkte seinen Pkw nach links. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm auf der Gegenfahrbahn ein Pkw entgegen, weshalb der Außenspiegel des Audis mit dem Außenspiegel des entgegenkommenden Autos kollidierte. Nach dem Unfall setzte der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem unbekannten Autofahrer machen? Hinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, unter der Telefonnummer 07131 204060.

Bad Rappenau: Bauarbeiter finden Phosphor-Granate

Am Freitagmittag stießen Bauarbeiter in Bad Rappenau auf eine Phosphor-Granate. Gegen 13.30 Uhr wurde der Gehweg in der Wimpfener Straße mit einem Bagger geöffnet. Hierbei stießen die Arbeiter auf die Granate. Diese begann, durch den Kontakt mit Sauerstoff, zu qualmen. Der Finder brachte sie daraufhin über die Straße auf eine Ackerfläche. Durch die Feuerwehr wurde der rauchende Gegenstand anschließend in einem Wassereimer gesichert, bis der Kampfmittelbeseitigungsdienst eintraf und die Granate beseitigte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Heilbronn: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Heilbronn. Zwischen Samstagabend, 18.45 Uhr, und dem nächsten Morgen, 1.30 Uhr, gelangten der oder die Unbekannten durch das gewaltsame Öffnen eines Toilettenfensters ins Innere des Gebäudes im Gutbrodweg. Dort wurden im Anschluss mehrere Zimmer durchsucht und ein Laptop entwendet. Vermutlich verließen der oder die Täter das Wohngebäude anschließend über die Terrassentüre. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in einen Kiosk

Nachdem vier weibliche Jugendliche am frühen Sonntagmorgen versuchten in einen Heilbronner Kiosk einzubrechen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 0.30 Uhr machten sich die dunkel gekleideten Mädchen mit einem Baseballschläger an der verglasten Eingangstüre des Ladens in der Silcherstraße zu schaffen. Eine aufmerksame Anwohnerin verständigte aufgrund des Lärms die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchteten die Unbekannten in Richtung Cäcilienbrunnenstraße. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den gesuchten Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Schmuck aus Wohnung gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Am Samstagabend verschaffte sich eine unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn und entwendete Schmuck. Gegen 19 Uhr gelangte der Täter oder die Täterin über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung in der Jägerhausstraße. Im Inneren wurden mehrere Schränke durchsucht. Anschließend entkam die Person unerkannt mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Lauffen am Neckar: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend bei Lauffen am Neckar. Gegen 17.10 Uhr fuhr eine 68-Jährige mit ihrem Pkw auf der Landesstraße 1105 von Lauffen kommend in Richtung Ilsfeld. Hierbei übersah sie vermutlich den Pkw eines 25-Jährigen, der auf der Fahrbahn hielt um nach links in einen Land- und Forstweg abzubiegen. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung gelang es der 68-Jährigen nicht ihr Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand zu bringen, weshalb sie mit ihrem Auto auf den wartenden Pkw auffuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 26-Jährige Beifahrer im haltenden Fahrzeug und die 68-Jährige leicht verletzt. Die Frau musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ihr Auto wurde abgeschleppt.

Gundelsheim: Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung

Nachdem am frühen Samstagmorgen zwei Männer bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Gundelsheim schwer verletzt wurden, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen den 33 und 28 Jahre alten Männern soll es, zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heilbronner Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf ein Baseballschläger und Flaschen zum Einsatz gekommen sein sollen. Außer den beiden Verletzten waren vermutlich noch circa sechs weitere Personen vor Ort. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710, beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neckarsulm: Shisha vermutlich Auslöser für Brand auf Balkon

Zu einem Brand auf einem Balkon in Neckarsulm rückte die Feuerwehr am Freitagabend aus. Gegen 22.35 Uhr wurde das Feuer in der Binswanger Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr bereits mit der Bekämpfung der Flammen begonnen. Durch das Feuer wurde das Balkoninventar zerstört. Als Auslöser für den Brand kommt der elektronische Erhitzer einer auf dem Balkon gelagerten Shisha in Betracht. Verletzt wurde niemand.

Talheim: Spiegel von mehreren Autos abgerissen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person riss in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Talheim die Außenspiegel von mindestens vier Autos ab. Zwischen 22.30 Uhr am Samstagabend und 10.45 Uhr am Sonntagmorgen lief der Täter oder die Täterin durch die Merowingerstraße und beschädigte die am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Täter oder der Täterin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Unterheinriet: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Freitagnachmittag wurde ein zog sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall bei Unterheinriet schwere Verletzungen zu. Der 24-Jährige fuhr gegen 16.55 Uhr mit seiner Honda auf der Landesstraße 1111 von Unterheinriet in Richtung Vorhof. In einer Kurve begann der junge Mann mehrere Fahrzeuge zu überholen. Hierbei verlor er, vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Zweirad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Bei dem darauffolgenden Sturz verletzte sich der 24-Jährige und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Seine Maschine war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

