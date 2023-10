Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.10.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Zimmerbrand in Senioren-Wohnanlage Bei einem Zimmerbrand wurde am frühen Sonntagabend eine Frau in Diedesheim verletzt. Gegen 18:20 Uhr brach im Küchenbereich einer Wohnung der Senioren-Wohnanlage in der Alten Brückenstraße ein Feuer aus. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle und letztendlich gelöscht werden. Durch das Feuer wurde die 86-jährige Bewohnerin schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Brandursache ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt. Die weiteren Bewohner kamen nicht zu Schaden. Die Wohnanlage kann in vollem Umfang weiter genutzt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell