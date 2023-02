Darmstadt (ots) - Auf Kleidung und Schuhe im Wert mehrerer Hundert Euro hatte es ein Dieb in der Zeit zwischen Sonntag (12.2.) und Montag (13.2.) in der Dieburger Straße abgesehen. Dort verschaffte er sich ersten Erkenntnissen zufolge Zugang zu einem Grundstück, öffnete zwei geparkte Autos und schnappte sich die Beute. Die Kripo in Darmstadt ermittelt in diesem Fall ...

mehr