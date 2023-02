Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal/Mühltal: Polizeioberkommissar Eric Meier ist neuer Schutzmann vor Ort

Bild-Infos

Download

Modautal/Mühltal (ots)

Polizeioberkommissar Eric Meier ist für die beiden Kommunen Modautal und Mühltal Schutzmann vor Ort. In seiner neuen Tätigkeit ist er bereits seit November letzten Jahres direkter Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der beiden Kommunen.

Der 52 Jahre alte Polizeioberkommissar hat seine polizeiliche Laufbahn im Jahr 1993 begonnen und war seitdem in verschiedenen Bereichen tätig. Den Großteil seiner Arbeit hat er als Polizist im Streifendienst verbracht. So ist er auch bereits seit acht Jahren fester Bestandteil der Polizeistation Ober-Ramstadt. Er kennt sich somit in seinen zu betreuenden Kommunen, Modautal und Mühltal, bestens aus. Eric Meier wohnt in Bickenbach und genießt gerne in seiner Freizeit bei ausgiebigen Wanderungen oder langen Mountainbike-Touren die Natur.

Ein besonderer Fokus seiner neuen Arbeit liegt im Kontakt mit den örtlichen Schulen, für die er als Schulbeauftragter wichtiges Bindeglied und Ansprechpartner darstellt. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung zu örtlichen Vereinen und Institutionen sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, gehört er, wie auch seine Kollegen Bernd Kury für Roßdorf und Ober-Ramstadt und Stefan Heck für Reinheim zum Stadt- oder Ortsbild der jeweiligen Kommune. Darüber hinaus sind die Schutzbeamten vor Ort in ihrer Funktion in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig oder vermitteln spezielle Hilfsangebote.

Der 52-Jährige ist für alle Bürgerinnen und Bürger aus Modautal und Mühltal per Telefon über die Rufnummer 06154/6330-24 oder per E-Mail über pst.ober-ramstadt.ppsh@polizei.hessen.de erreichbar. Zudem ist in naher Zukunft eine Bürgersprechstunde in beiden Kommunen beabsichtigt und derzeit noch in Planung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell