POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.10.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Großrinderfeld: Einbruch in Kindergarten In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde von bislang Unbekannten in einen Kindergarten in Großrinderfeld-Gerchsheim eingebrochen. Der oder die Täter hebelten hierzu ein Fenster am Gebäude in der Würzburger Straße auf. Im Inneren wurden sämtliche ...

mehr