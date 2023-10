Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.10.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Möckmühl: Graffitischmiererei - Zeugen gesucht

Unbekannte beschmierten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Örtlichkeiten in Möckmühl mit Farbe. An folgenden acht Örtlichkeiten

- Rathaus Möckmühl - Musikschule Möckmühl - Bankfiliale in der Marktstraße - Parkhaus in der Untere Gasse - Stadtmauer/Informationstafel im Bereich der Hauptstraße - Lebensmitteldiscounter in der Züttlinger Straße - Getränkeservice in der Straße "Im Waagener Tal" - Drogeriemarkt in der Straße "Im Waagener Tal"

wurden zwischen 22.15 Uhr und 6.30 Uhr jeweils der gleiche Schriftzug mit roter Farbe an die Fassade oder Fensterscheiben geschmiert. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder den Ereignissen machen können, sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden.

Neckarsulm: Kradfahrer übersehen

Ein verletzter Motorradfahrer und circa 18.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in Neckarsulm. Gegen 7.15 Uhr bog eine 29-Jährige mit ihrem Mini von der Badstraße nach rechts in die Brückenstraße ein. Vermutlich übersah sie dabei den von links herannahenden und bevorrechtigten 37-jährigen Motorradfahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, woraufhin der Kradfahrer stürzte. Der 37-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Auto und das Kraftrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Untereisesheim: Geschwindigkeitskontrollen

Innerhalb einer Stunde stellten Polizeibeamte neun Geschwindigkeitsverstöße auf der Landesstraße 1100 bei Untereisesheim fest. Die Kontrollen fanden am Donnerstagvormittag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr statt. In diesem Zeitraum überschritten neun Verkehrsteilnehmende die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern um bis zu 30 Stundenkilometer. Die Fahrer und Fahrerinnen müssen nun mit Post von der Bußgeldstelle rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell