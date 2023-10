Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.10.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Mit BMW von der Fahrbahn abgekommen

Ein Leichtverletzter und rund 15.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls in der Nacht auf Freitag in Neckarelz. Der 23-jährige Fahrer eines BMWs war gegen 1.40 Uhr auf der Straße "Waldsteige" unterwegs. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab und lenkte gegen. Dadurch verlor er vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße ab. Dort kam der BMW ins Schleudern und drehte sich. Der 23-Jährige wurde untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Auto entstand Totalschaden.

