POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.10.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Assamstadt: Schlösser von Kindergarten zerstört - Polizei sucht Zeugen

Die Schlösser an einem Kindergarten in Assamstadt wurden in den vergangenen Tagen von Unbekannten zerstört. Der oder die Täter schlugen zunächst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Transponderschloss zu einem Nebeneingang des Gebäudes in der Kindergartenstraße ab. In der darauffolgenden Nacht wurden auch die Schlösser des Haupteingangs und eines weiteren Nebeneingangs auf ähnliche Weise zerstört, sodass der Zugang zum Kindergarten nicht mehr möglich war. Zeugen, die rund um den Kindergarten verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

