Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.10.2023 mit einem Bericht aus dem Präsidiumsbereich

Heilbronn (ots)

Heilbronn/ Adelsheim: Vermisste 15-Jährige in Zug angetroffen

Eine seit Sonntag vermisste 15-Jährige, die zuletzt am Bahnhof in Adelsheim-Sennfeld gesehen wurde (wir berichteten am 10.10.), konnte am Donnerstagabend in einem Zug nach Heilbronn angetroffen werden. Die Jugendliche wurde von einem Zugbegleiter erkannt, der daraufhin die Bundespolizei verständigte. Die Beamten konnten das Mädchen antreffen. Bei der Kontrolle der 15-Jährigen verletzte sich diese mit einem von ihr mitgeführten Messer selbst. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

