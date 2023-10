Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.10.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/Abstatt: Unfall mit Wildschweinen - zwei Schwerverletzte

Eine Rotte Wildschweine verursachte am Donnerstagabend einen schweren Unfall auf der Autobahn 81 bei Abstatt. Gegen 22.45 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Renault die A81 in Fahrtrichtung Stuttgart, als zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untergruppenbach und Ilsfeld eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn kreuzte. Der junge Mann konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, weshalb der Renault mit einer Wildsau kollidierte. Nach dem Zusammenstoß kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und ein Verkehrszeichen und kam im Anschluss, nachdem er sich überschlagen hatte, hinter der Leitplanke zum Liegen. Sowohl der Fahrer, als auch sein 19-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Vor und nach diesem Unfall ereigneten sich an derselben Stelle noch mindestens vier weitere Wildunfälle, wobei bei einem ein weiteres Wildschwein erfasst wurde und die nachfolgenden Fahrzeuge ebenfalls mit dem getöteten Tier kollidierten. Alle drei Fahrspuren waren stark verschmutzt und mussten aus diesem Grund gereinigt werden. Während den Reinigungsarbeiten ereignete sich ein weiterer Unfall, als ein LKW-Fahrer, vermutlich durch sein Mobiltelefon abgelenkt, mit seinem Brummi ein Absicherungsfahrzeug streifte.

Bad Friedrichshall: Eine Verletzte bei Unfall

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagnachmittag in Bad Friedrichshall. Gegen 14.30 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem Hyundai die Römerstraße, zeitgleich fuhr eine 20-Jährige mit ihrem BMW auf der Wilhelmstraße in entgegengesetzter Richtung. Im Kreuzungsbereich übersah die Hyundai-Fahrerin vermutlich den vorfahrtsberechtigten BMW und die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge auf die Hauswand eines Kindergartens abgewiesen, wodurch auch hier ein Schaden entstand. Die 33-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, welche nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Heilbronn: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Zwei Unbekannte versuchten am frühen Sonntagmorgen in ein Mehrfamilienhaus in Heilbronn einzubrechen. Gegen 2.10 Uhr begaben sich die beiden männlichen Personen auf das Grundstück in der Gartenstraße und versuchten die Wohnungstür einer Kellerwohnung aufzuhebeln. Dies gelang nicht, allerdings wurde die Türe bei dem Versuch erheblich beschädigt. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den beiden Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

