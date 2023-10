Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.10.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Unfall nach Überholmanöver - Zeugen gesucht

Durch ein missglücktes Überholmanöver kam es am Mittwochmorgen bei Neuenstein zu einem Unfall. Gegen 6.50 Uhr versuchte ein 20-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 1036 zwischen Neuenstein-Grünbühl und Waldenburg-Hohebuch einen vorausfahrenden Pkw zu überholen. Der Mercedesfahrer setzte knapp 300 Meter vor einer Kurve zum Überholen an, konnte dabei die Überholstrecke allerdings nicht vollständig überblicken. Als er sich auf gleicher Höhe mit dem überholten Fahrzeug befand, kam ein Lkw aus Richtung Hohebuch entgegen. Der Überholte und der Fahrer des Lkws bremsten ab um den Mercedes einscheren zu lassen, jedoch verlor der 20-Jährige beim Versuch wieder auf seine Fahrbahn zu lenken die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Hier prallte der Mercedes gegen einen Leitpfosten und mehrere Büsche. Am Wagen entstanden Schäden in Höhe von knapp 5.000 Euro. Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer des überholten Wagens und des Lkws, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Forchtenberg: Auto überschlagen

In der Nacht auf Donnerstag verlor eine junge Autofahrerin bei Forchtenberg die Kontrolle über ihren Wagen welcher sich anschließend überschlug. Die 22-Jährige kam aus unbekannter Ursache um kurz nach Mitternacht von der Landesstraße 1046 ab und geriet nach rechts in den Grünstreifen. Sie wollte ihren Fahrfehler korrigieren, geriet dabei allerdings in ein Rübenfeld auf der anderen Fahrbahnseite. Hier überschlug sich der VW und blieb schließlich auf der Seite liegen. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An ihrem Auto entstanden Schäden in Höhe von knapp 8.000 Euro.

