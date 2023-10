Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.10.2023 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Langenbrettach: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagabend in Langenbrettach. Eine 56-Jährige befuhr gegen 17.15 Uhr mit ihrem Ford die Schwabbacher Straße in Richtung Hohenloher Straße. Im Einmündungsbereich übersah sie vermutlich den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 40-jährigen Motorradfahrer auf seiner Yamaha, weshalb es zur Kollision kam. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt, musste aber nicht im Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß noch fahrbereit.

Abstatt: Niesanfall Ursache für Unfall

Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro ist das Ergebnis eines Niesanfalls am Dienstagabend in Abstatt. Gegen 18.55 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Skoda die Rathausstraße in Richtung Heinrieter Straße. Zeitgleich kam ihm eine 34-Jährige in ihrem BMW entgegen. Vermutlich weil er mehrfach niesen musste, verriss der Skoda-Fahrer das Lenkrad nach links und kam in den Gegenverkehr. Hier kollidierte der Skoda mit dem entgegenkommenden BMW. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell