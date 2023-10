Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.10.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Niedernhall: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Durch bislang Unbekannte wurde in der Nacht von Montag um 23.30 Uhr bis Dienstag um 8.00 Uhr ein schwarzer Toyota Yaris in Niedernhall zerkratzt. Das Fahrzeug stand geparkt in der Straße Egelgraben und wies am Morgen Beschädigungen im Bereich der Motorhaube, des Fahrzeugdachs und an beiden Fahrzeugseiten auf. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 zu melden.

Ingelfingen: Wanderwegweiser beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

In der Zeit zwischen Sonntag, 1. August 2023, und Sonntag, 8. Oktober 2023, wurde durch bislang Unbekannte ein Wanderwegweiser am Criesbacher Sattel in Ingelfingen beschädigt. Das Schild war an einem Verkehrszeichen befestigt und wurde heruntergerissen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8290 entgegen.

