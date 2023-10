Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.10.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: PKW mit Stadtbahn kollidiert

Am Dienstagabend kollidierte in Heilbronn ein PKW mit einer Stadtbahn. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem BMW die Bahnhofstraße stadteinwärts auf der linken Fahrbahn für Linksabbieger in Richtung Parkhaus der Experimenta. Zeitgleich fuhr die Stadtbahn, parallel zu dem BMW stadteinwärts. Der BMW-Fahrer entschied sich aus bisher unbekannter Ursache trotz Wendeverbot für ein Wendemanöver und fuhr daher frontal auf die Stadtbahn zu. Ein Ausweichen war baulich nur bedingt möglich, weshalb es zu einem Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

