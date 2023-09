Polizei Hagen

POL-HA: Randale und gefährliche Körperverletzung in der Düppenbeckerstraße

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (05.09.) um 3 Uhr sah ein 21-Jähriger, wie ein Mann in der Düppenbeckerstraße vor mehrere Scheiben trat. Nachdem er den Randalierer ansprach und aufforderte, dies zu unterlassen, ging er im weiteren Verlauf auf den 30-Jährigen zu, um weiter mit ihm zu reden. Der 21-Jährige schilderte, dass der 30-Jährige plötzlich ein Messer aus seiner Hose zog und ihn oberflächlich an den Armen verletzte. Er sei zudem geschubst worden und zog sich dabei Hautabschürfungen an zwei Fingern zu, da er zu Boden stürzte. Nach Eintreffen der Polizei verhielt sich der leichtverletzte 21-Jährige aggressiv und ging immer wieder aufgebracht auf den 30-Jährigen zu. Auch nach mehrfacher Ansprache beruhigte er sich nicht und musste zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Der 30-jährige Randalierer wurde auf freiwilliger Basis einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell