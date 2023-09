Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Altenhagen - Polizeibeamte sprechen Wohnungsverweisung und Rückkehrverbort gegen 44-jährigen Mann aus

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montagabend (04.09.2023) griff ein 44-jähriger Mann seine 38-jährige Lebensgefährtin in deren gemeinsamer Wohnung in Altenhagen nach einem verbalen Streit körperlich an. Gegen 22.40 Uhr entwickelte sich zwischen der Frau und dem Mann ein Streit, nachdem man zuvor gemeinsam Alkohol getrunken hatte. Der 44-Jährige schlug seiner Lebensgefährtin in diesem Zusammenhang mehrfach mit der Faust in das Gesicht sowie den Bauch und würgte sie. Die 38-Jährige flüchtete nach dem Angriff in die Wohnung eines Nachbarn und alarmierte die Polizei. Sie musste nicht rettungsdienstlich behandelt werden. Die Beamten verwiesen den 44-jährigen Mann für zehn Tage der Wohnung und leiteten ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell