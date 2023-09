Polizei Hagen

POL-HA: Ergänzende Pressemeldung nach Verkehrsunfall am Schloss Hohenlimburg - 80-jährige Fußgängerin erliegt ihren Verletzungen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Wie bereits berichtet, wurde eine 80-jährige Fußgängerin am 19. August 2023 nach einer Veranstaltung am Schloss Hohenlimburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt. (Pressemeldung vom 21.08.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5584373) Am gestrigen Sonntag (03.09.2023) erlag die 80-Jährige ihren Verletzungen in einem Hagener Krankenhaus. (sen)

