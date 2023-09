Polizei Hagen

POL-HA: Mann beobachtet Sachbeschädigung und wird angegriffen

Hagen-Mitte (ots)

Samstag (02.09.) sprach ein Hagener Randalierer in der Hochstraße an, gegen 1.40 Uhr musste er anschließend die Polizei verständigen, da er von drei Personen angegriffen wurde. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen und schilderte, dass er auf seinem Heimweg fünf junge Männer beobachtete, die auf der Hochstraße in Richtung Konkordiastraße gingen. Nach der Kreuzung der Viktoriastraße/Hochstraße/Spinngasse hörte er, dass drei Personen gegen einen Pkw schlugen. Er rief den Männern hinterher und sprach sie auf ihr Verhalten an. Die Gruppe habe sich dann getrennt. Der 27-Jährige habe sich entschieden, drei Personen zu verfolgen. Als diese auf ihn aufmerksam wurden, seien sie auf ihn losgegangen. Der Haupttäter habe den Hagener geschubst, sodass dieser zu Boden ging. Bei dem Sturz sei seine Brille auf den Gehweg gefallen und zu Bruch gegangen. Der blonde Mann hätte ihm dann mehrfach gegen den Kopf getreten. Die anderen Beteiligten hätten ihn ebenfalls getreten. Der Haupttäter stieg anschließend vor einer Kneipe in ein Taxi und fuhr in Richtung Hauptbahnhof, die anderen Männer entfernten sich zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der blonde Täter war ca. 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank und hatte blonde, lockige Haare sowie einen Bart. Er trug eine blaue Hose und einen beigefarbenen Pullover. Die anderen Männer hatten alle schwarze Haare, waren ebenfalls ca. 20 Jahre alt und schlank. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität der Personen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

