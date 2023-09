Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer pöbelt Gäste vor unterschiedlichen Gaststätten an

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein Hagener pöbelte Samstagnacht (02.09.) in der Lange Straße Gäste vor unterschiedlichen Gaststätten an. Der 37-Jährige befolgte zunächst einen durch Polizisten ausgesprochenen Platzverweis und ging in Richtung Bachstraße davon. Kurz darauf kehrte er dann jedoch in die Lange Straße zurück und weigerte sich, die Örtlichkeit zu verlassen. Er zeigte sich unkooperativ, sodass ihn Einsatzkräfte der Polizei um 4.40 Uhr in Gewahrsam nahmen. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von über 2,8 Promille. (arn)

