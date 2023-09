Polizei Hagen

POL-HA: PKW im Wesselbach beschädigt

Hagen - Hohenlimburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 03.09.2023, gegen 01:00 Uhr teilte ein 36-jähriger Hagener der Polizei mit, dass sein PKW, ein weißer Porsche, mutwillig beschädigt worden sei. Der Fahrzeugführer hatte seinen PKW am Samstag, 02.09.2023, gegen 22:20 Uhr in der Lenneuferstraße in Höhe Hausnummer 31 abgestellt. Gegen 01:00 Uhr am heutigen Sonntag war der Geschädigte dann von einem Freund auf die Beschädigungen aufmerksam gemacht worden. Der oder die unbekannten Tatverdächtigen haben die Motorhaube und die Fahrzeugfront des weißen Fahrzeuges beschädigt. Die Polizei bittet Anwohner, die verdächtige Feststellungen im fraglichen Zeitraum gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331 9862066 bei der Polizei Hagen zu melden. (tx)

