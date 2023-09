Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Hagen - Wehringhausen (ots)

Am Freitag, 01.09.2023, gegen 18:45 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Bahnhofshinterfahrung / Wehringhauser Straße / Kuhlestraße ein folgenreicher Ver-kehrsunfall. Eine 56-jährige Mercedes Fahrerin aus Hagen befuhr zunächst die Bahnhofshinterfahrung in Fahrtrichtung Haspe. Nachdem die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung zur Wehringhauser Straße auf Grünlicht umsprang setzte sie dann ihre Fahrt nach links auf die Wehringhauser Straße fort. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich eine 55-jährige Frau aus Ennepetal mit ihrem Renault aus Richtung Haspe kommend und in Richtung Bahnhofshinterfahrung fahrend dem Kreuzungsbereich. Hier kam es dann zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Frauen wurden leicht verletzt Hagener Krankenhäusern zugeführt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 12.000EUR. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden und es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Hagener Verkehrskommissariat übernimmt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. (tx)

