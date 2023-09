Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung am Steinplatz

Hagen - Haspe (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 02.09.2023, gegen 02:10 Uhr bemerkte der Fahrer eines blauen Renault Twingo, dass an seinem abgeparkten Fahrzeug der linken Außenspiegel mutwillig zerstört worden war. Der 35-jährige Hagener hatte sein Fahr-zeug zwischen 00:30 Uhr und 02:10 Uhr auf dem Steinplatz in Höhe Hausnr. 10 geparkt. Wer kann Hinweise zu dem Tatgeschehen geben oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 9862066 bei der Polizei Hagen zu melden. (tx)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell