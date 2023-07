POL-BOR: Kreis Borken - Polizei alarmiert - Gewaltbereite Fußballfans verabreden sich im Grenzgebiet

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Zum Sportzentrum; Tatzeit: zwischen 24.07.23, 08.45 Uhr, und 25.07.2023, 08.45 Uhr In der Nacht zum Dienstag brachen noch unbekannte Täter in das Vereinsheim des TV Rhede ein, indem sie die Kellertür aufhebelten. Angaben zur möglichen Diebesbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) ...

