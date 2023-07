Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Nachmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der Straße "Venn" (K14)

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn, Vennstraße (K14), Wirtschaftsweg Venn; Unfallzeit: 26.07.2023, 11.30 Uhr; Schwere Verletzungen erlitt ein 75-jähriger Pedelecfahrer aus Tiel (NL) am späten Mittwochvormittag bei einem Unfall in der Bauernschaft "Venn". Der Niederländer war gegen 11.30 Uhr auf dem Radweg der Vennstraße (Kreisstraße 14) von der B70 kommend in Richtung Südlohn unterwegs. Er wollte die Straße überqueren, um in einen Wirtschaftsweg "Venn" abzubiegen. Dabei beachtete er den rückwärtigen Verkehr nicht. Ein in gleicher Richtung fahrender 33-Autofahrer aus Südlohn versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern und wich aus. Dennoch streifte er den Zweiradfahrer und prallte anschließend gegen einen Straßenbaum. Rettungskräfte brachten den 75-Jährigen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Enschede. Der Autofahrer sowie seine beiden Begleiterinnen, eine 33-Jährige Frau und ein 19 Monate altes Mädchen aus Südlohn, erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und durch eine Firma abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell