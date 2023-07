POL-BOR: Velen - Anhänger gestohlen

Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Hagen; Tatzeit: 25.07.23, zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr; Am Dienstagnachmittag hebelten Einbrecher auf einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Straße Hagen ein rückwärtiges Fenster des Wohnhauses auf und drangen in das Gebäude ein. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in ...

mehr