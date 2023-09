Polizei Hagen

POL-HA: Stark alkoholisiert und wiederholt ohne Führerschein angehalten

Hagen-Wehringhausen (ots)

Als ein 40-Jähriger am Sonntag (03.09.) gegen 3 Uhr stark alkoholisiert mit einem Auto durch die Kuhlestraße fuhr, stoppten Polizisten den Iserlohner für eine Kontrolle. Der Mann war mit einem Volvo unterwegs und hatte das Licht an dem Fahrzeug trotz Dunkelheit nicht eingeschaltet. Die Einsatzkräfte merkten im Gespräch, dass der 40-Jährige nach Alkohol roch, ein Testgerät zeigte einen Wert in Höhe von 1,8 Promille an. Der Mann hatte zudem keinen gültigen Führerschein und fiel in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf. Der Iserlohner musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. (arn)

