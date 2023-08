POL-KS: Feuer in Flur von Mehrfamilienhaus in Friedrich-Wöhler-Straße: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

Kassel (ots) - Kassel-Wolfsanger: Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach einem versuchten Einbruch im Atzelbergweg in Kassel, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:35 Uhr ereignet hat, nach Zeugen. Zwei bislang unbekannte Täter hatten sich durch den Garten an das Einfamilienhaus angenähert und gingen anschließend mit ...

mehr