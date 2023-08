Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruchsversuch im Atzelbergweg: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger:

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach einem versuchten Einbruch im Atzelbergweg in Kassel, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:35 Uhr ereignet hat, nach Zeugen. Zwei bislang unbekannte Täter hatten sich durch den Garten an das Einfamilienhaus angenähert und gingen anschließend mit einem Hebelwerkzeug eine Tür auf der Gebäuderückseite an. Als es ihnen nicht gelang, diese aufzubrechen, ergriffen sie ohne Beute die Flucht in Richtung Triftweg. Ob die Einbrecher gestört wurden oder aus anderen Gründen von ihrem weiteren Vorhaben abließen, ist bislang ungeklärt. Ein Zeuge hatte das verdächtige Treiben an dem Haus beobachtet und die Polizei alarmiert. Die nach Eingang des Notrufs eingeleitete Fahndung nach den flüchtenden Tätern, die von dem Anrufer als ca. 1,80 Meter große Männer mit schwarzen Westen und dunklen Basecaps beschrieben wurden, verlief ohne Erfolg. Einer soll eine kräftige Statur gehabt haben, während sein Komplize schlank war und einen hellen Rucksack trug.

Wer in der Nacht zum Samstag im Tatortbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

