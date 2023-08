Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kennzeichen von mehreren ukrainischen Pkw in Wolfhagen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Wolfhagen die Kennzeichen von mehreren Pkw mit ukrainischer Zulassung gestohlen und die Wagen teilweise auch zerkratzt. Die Polizei ermittelt derzeit zu Diebstählen und Beschädigungen an insgesamt sechs verschiedenen Fahrzeugen und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, begannen die Taten in der Nacht zum Donnerstag. Die bislang letzte Anzeige wurde am heutigen Montagmorgen erstattet. Teilweise wurden die Pkw von den Tätern auch zwei Mal aufgesucht, beispielsweise um nach dem Diebstahl des vorderen Kennzeichens später auch das hintere zu stehlen. In einigen Fällen zerkratzten die Unbekannten auch Türen der Pkw mit einem spitzen Gegenstand. So liegen der Polizei derzeit Anzeigen zu neun Taten an den sechs verschiedenen Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller vor. Die Tatorte befinden sich alle in der Kernstadt von Wolfhagen. Konkrete Hinweise auf die Täter oder deren Motiv liegen bislang noch nicht vor.

Zur Aufklärung der Taten bittet die Polizei mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit den Kennzeichendiebstählen oder Sachbeschädigungen an den ukrainischen Pkw verdächtige Beobachtungen gemacht haben und die Hinweise auf die Täter geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

