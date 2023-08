Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sattelzug mit rohen Eiern in Schwelm gestohlen: Polizei stoppt Lkw mit Dieb am Steuer in Baunatal

Kassel (ots)

Schwelm (Nordrhein-Westfalen) und Baunatal (Landkreis Kassel):

Nachdem ein zunächst unbekannter Täter in der Nacht zum heutigen Montag in Schwelm einen Sattelzug gestohlen hat, führten die gute länderübergreifende Zusammenarbeit der Polizei sowie die Verfolgung des Ortungssignals nur ca. 190 Kilometer entfernt in Baunatal zur Festnahme des mutmaßlichen Diebes am Steuer des Lkw. Der Spediteur hatte gegen 1:00 Uhr bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen mitgeteilt, dass ein Sattelzug, der mit rohen Eiern beladen ist, in der Saarstraße in Schwelm gestohlen wurde und er diesen anhand des eingebauten GPS-Senders auf der A 44 in Fahrtrichtung Hessen geortet habe. Mehrere Streifen der nordhessischen Polizei hatten sofort nach Eingang der Mitteilung die Fahndung nach dem gestohlenen Lkw aufgenommen. Gegen 1:30 Uhr entdeckten Beamte der Polizeiautobahnstation Baunatal schließlich den gesuchten Lkw, an dem der Dieb polnische Kennzeichen angebracht hatte, nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Sattelzug in Baunatal an der A 49. Den am Steuer sitzenden Tatverdächtigen, einen 64-jährigen Mann aus dem Landkreis Uelzen, nahmen die Polizisten fest und brachten ihn auf die Dienststelle. Den Lkw stellten die Beamten sicher. Wie sich auf dem Revier herausstellte, war der Tatverdächtige nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins, weshalb er sich nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Wie genau der 64-Jährige bei dem Diebstahl des Sattelzugs vorgegangen ist und ob die angebrachten polnischen Kennzeichen möglicherweise auch gestohlen wurden, ist noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die bei der Kripo der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis geführt werden.

