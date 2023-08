POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: 57-Jährige vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - PM Nr. 2

Mannheim (ots) - In der Herzogenriedstraße kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Derzeit ist noch eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Die Herzogenriedstraße ist derzeit voll gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

