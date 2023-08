POL-MA: Mannheim - Schwerer Unfall in der Herzogenriedstraße - 1 Person im Fahrzeug eingeklemmt - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Am heutigen Tage fand im Zeitraum von 09.00 - 14.00 Uhr eine Versammlung / Christopher-Street-Day im Bereich der Mannheimer Innenstadt statt. An dem Aufzug nahmen 2000 Personen teil. In der Spitze fanden sich ca. 10000 Zuschauer bei der Versammlung ein. Durch den Versammlungsleiter wurde der Aufzug wetterbedingt rund eine Stunde früher für beendet ...

