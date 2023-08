POL-MA: Hemsbach: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagnachmittag, 10.08.2023, wurde die 57-jährige Susanne K. aus Neckargemünd bei der Polizei als vermisst gemeldet. Zuletzt gesehen wurde sie von einem Angehörigen am späten Dienstagabend in Kleingemünd an der Kreuzung Bergstraße/ Im Franz Vollmer. Unklar ist, ...

mehr