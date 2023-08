Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Elektrofahrräder durch Unbekannte entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr und Freitag, 12:15 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft zwei hochwertige E-Bikes aus der Heinrich-Böll-Straße sowie der Alex-Möller-Straße. Das in der Heinrich-Böll-Straße abgestellte Fahrrad befand sich zur Tatzeit in einem mittels Vorhängeschloss abgeschlossenen Geräteschuppen. Auf bisher unbekannte Weise entfernten die Täter das Schloss und nahmen anschließend das Fahrrad an sich. Das weitere und mittels Fahrradschloss gesicherte Fahrrad entwendeten die Unbekannten aus den Kellerräumlichkeiten eines Anwesens in der Alex-Möller-Straße. Wie genau die Täter in das Gebäude und anschließend in die Kellerräumlichkeiten gelangten, ist noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In beiden Fällen entstand ein Diebstahlschaden von jeweils knapp über 3.500 Euro. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ebenfalls durch das Polizeirevier Hockenheim ermittelt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell