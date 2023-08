Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Aufgrund Sekundenschlafs mit Leitplanke kollidiert

Heidelberg (ots)

Ein Sekundenschlaf war, nach eigenen Angaben des 28-jährigen Fahrers eines VW, ursächlich für seine Kollision mit der Leitplanke in der Speyerer Straße in den frühen Morgenstunden gegen 01.00 Uhr. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Die Leitplanke wies über eine Strecke von ca. 80 Metern Beschädigungen auf. Es wurden mehrere Stützen der Leitplanke verbogen und aus der Verankerung gehoben.

Der genaue Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen worden sind.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell