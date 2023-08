Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Rheinau: 45-Jährige Opfer eines Raubes - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 1 Uhr, wurde eine 45-Jährige Opfer eines Raubes. In der Unterführung bei der Haltestelle Karlsplatz beabsichtigte die Frau eine Pfanddose aufzuheben, welche neben einem Mann auf dem Boden lag. Der Mann unterband dies jedoch, indem er ihr einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Die Frau fiel hierdurch zu Boden. Der Mann nutzte die Gelegenheit, und entwendete persönliche Dokumente der Frau aus deren Handtasche und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert, wo ihre Verletzung medizinisch behandelt wurde. Das Ausmaß der Verletzungen ist noch nicht bekannt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 50 Jahre alt

- Ca. 190 cm groß

- Brillenträger

- Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass er eine Jeans trug

Das Fachdezernat der Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell