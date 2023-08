Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim: Fahrzeug überschlägt sich nach Sekundenschlaf

Neckarbischofsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, ereignete sich in der Waibstadter Straße ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 19-jähriger Fahrer eines Audis befuhr die Waibstadter Straße in Richtung Waibstadt und touchierte hierbei zunächst zwei geparkte Fahrzeuge. Unfallursächlich war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Sekundenschlaf. Bei dem Versuch die Kontrolle über den Pkw zurückzuerlangen überschlug sich der Audi infolge zu ruckartigen Lenkens und blieb schlussendlich auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, er wurde bei dem Unfall leichtverletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den drei Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro. Der Führerschein des Fahrers wurde durch die Polizeibeamte sichergestellt. Gegen den 19-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

