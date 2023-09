Polizei Hagen

POL-HA: Hagener schlägt anderen Mann vor Augen der Polizei

Hagen-Mitte (ots)

Vor den Augen der Polizei schlug ein 27-Jähriger am Samstag (02.09.) einen anderen Mann. Um 3.30 Uhr erhielt eine Streifenwagenbesatzung aufgrund einer Sachbeschädigung an einem Auto den Auftrag, in die Dödterstraße zu fahren. Dort trafen die Beamten auf den Hagener und einen 26-jährigen Mann. Die Einsatzkräfte mussten beiden nach Aufnahme des Sachverhaltes einen Platzverweis für den Bereich der Elbershallen und die umliegenden Straßen erteilen. Die zwei Beteiligten gingen zögerlich in Gehrichtung Johannis-Kirchplatz. Auf Höhe des Seiteneinganges des dortigen Kinos blieben sie stehen und diskutierten lautstark miteinander. Plötzlich holte der 27-Jährige zum Schlag aus und traf den 26-Jährigen im Gesicht. Die Polizisten trennten die Kontrahenten unverzüglich voneinander. Der 27-Jährige hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von über 1,3 Promille. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, der leichtverletzte 26-Jährige wegen Sachbeschädigung. Er hatte gegen den Außenspiegel eines VW getreten und so den Einsatz ausgelöst. (arn)

