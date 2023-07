Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0427 --20-Jähriger durch Messerstich verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofstraße Zeit: 15.07.2023, 00:50 Uhr

In der Bahnhofsvorstadt wurde ein 20 Jahre alter Mann in der Nacht zu Samstag durch einen Messerstich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:50 Uhr beobachtete der 20-Jährige zwischen dem Bereich einer Diskothek und einem Imbiss am Philosophenweg einen Streit zwischen mehreren Personen. Als er schlichtend eingreifen wollte, schlug ihm einer der Unbekannten mit der Faust ins Gesicht, ein anderer stach mit dem Messer in seinen Oberschenkel. Anschließend flüchtete die unbekannte Gruppe zwischen acht und zehn Personen in Richtung Herdentorsteinweg. Der 20-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei sperrte den Tatort ab, sicherte Spuren und befragte erste Zeugen.

Die Unbekannten sollen alle zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein, der Täter mit dem Messer wurde wie folgt beschrieben: Er soll 1,75 Meter groß sein. Er trug zur Tatzeit ein rotes T-Shirt, eine Jeans und schwarze Schuhe der Marke Nike.

Die Polizei fragt, wer hat am Philosophenweg oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

